إندونيسيا ترغب بالاستثمار بمجال صناعة الادوية ومواد التجميل في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعرب السفير الإندونيسي لدى العراق ايلمار اميوان لوبيس، عن رغبة بلاده استثمار صناعة الأدوية ومواد التجميل وزراعة الرز و قطع غيار السيارات في كربلاء .

وقال لوبيس إن “كربلاء تشهد تطورا كبيرا في مجال الاستثمار و الاعمار والسياحة ، ونطمح بتطوير الخبرات والتجارة “.

واضاف” من خلال مطالعتي لكتب التاريخ كنا على علم بأن العراق له تاريخ كبير وإرث حاضر “، مؤكدا إن ” وسائل الإعلام العالمية لم تنقل الصورة الحقيقية والمشرقة للعراق لدول العالم الأخر” .

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء السبت عقب لقائه السفير الإندونيسي ، إن “إندونيسيا لها روابط وثيقة مع العراق ، وكربلاء على وجه الخصوص كونها من أكبر البلدان الاسلامية تعدادا “.