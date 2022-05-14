إندونيسيا ترغب بالاستثمار بمجال صناعة الادوية ومواد التجميل في كربلاء

محافظ كربلاء مع سفير اندونيسيا في العراق

المستقلة / علي النصر الله / ..  أعرب السفير الإندونيسي لدى العراق ايلمار اميوان لوبيس، عن رغبة بلاده استثمار صناعة الأدوية ومواد التجميل   وزراعة  الرز و قطع غيار السيارات في كربلاء .

وقال لوبيس إن “كربلاء تشهد تطورا كبيرا في مجال الاستثمار و الاعمار والسياحة ، ونطمح بتطوير الخبرات والتجارة “.

واضاف” من خلال مطالعتي لكتب التاريخ كنا على علم بأن العراق له تاريخ كبير وإرث حاضر “، مؤكدا إن ” وسائل الإعلام العالمية لم تنقل الصورة الحقيقية والمشرقة للعراق لدول العالم الأخر” .

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء السبت عقب لقائه السفير الإندونيسي ، إن “إندونيسيا لها روابط وثيقة مع العراق ، وكربلاء على وجه الخصوص كونها من أكبر البلدان الاسلامية تعدادا “.

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