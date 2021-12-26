إنجي خوري مهددة بالترحيل من العراق بسبب علاقتها المشبوهة بهذه الشخصيات

المستقلة /- أكدت وسائل إعلام فنية، أن نجمة مواقع التواصل السورية أنجي خوري مهدده بالترحيل من العراق بسبب عدة مشاكل تسببت بها، وذلك بعد ان تم طردها من سوريا والإمارات ولبنان.

وأكدت المواقع الفنية ان انجي خوري خاضت غمار العلاقات مع عدد من الشخصيات، وحققت ثروة لا بأس بها، لكن غيرة البعض عليها أطاح بها وستخرجها من البلد الذي لجأت اليه، بالإضافة الى الصراع الذي دخلت فيه سابقا مع ملكة جمال مغربية،​ وذلك بعد ان شعرت الاخيرة بخطرمن تواجد انجي في العراق وكسب قلوب المعجبين.

هذا وتداول المتابعون مؤخرا صورة جريئة ل​أنجي خوري​، وهي ترتدي بكيني باللون الاسود، برزت منها مفاتنها بشكل لافت، ما عرضها للكثير من الإنتقادات والتعليقات القاسية، كما اتهمها البعض إجراء عمليات تجميلية بكثرة، حتى تلفت الأنظار أكثر وتنال شهرة أكبر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير بها انجي خوري الجدل بصورها التي يصفها المتابعون بالفاضحة، حيث لجأت مؤخرا الى نشر صورة لها وقدمتها كهدية منها للمتابعين بمناسبة عيد الميلاد، ما أثار غضب الكثير تجاهها.