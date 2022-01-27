إنجلترا تعود إلى الخطة (أ) وترفع كل قيود كورونا

المستقلة /- عادت إنجلترا اليوم الخميس، إلى تدابير الخطة “أ” الخاصة بكوفيد-19، ورفع كل القيود بما في ذلك إلزامية ارتداء الكمامة وإرشادات العمل من المنزل وشهادات اللقاح.

وعلى الرغم من قرار رفع القيود، إلا أن وزير الصحة ساجد جاويد حذر من أنه “بينما نتعلم كيف نتعايش مع كوفيد، نحتاج إلى أن نكون واضحين في أن هذا الفيروس لن يختفي”، داعيا الأفراد إلى الحصول على جرعات اللقاح المعززة.

بموجب الخطة “أ”، لا يزال المدراء المحليون للصحة العامة قادرين على التوصية بارتداء الكمامة في الأماكن العامة فقط وفي أماكن التعليم داخل منطقتهم.

وقالت الحكومة إن هذا إجراء مؤقت، ولا تزال إرشادات مكافحة العدوى تتطلب ارتداء الكمامة في أماكن الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الأولية والصيدليات.

وكان تم تقديم تدابير الخطة “ب” في 8 ديسمبر 2021 لإبطاء انتشار متحور “أوميكرون”، والتي فرض بموجبها على الأفراد ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والعامة، بالإضافة إلى إصدار توصية للعمل من المنزل حيثما كان ذلك ممكنا وتطلب تصاريح كوفيد للمشاركة في الأحداث الكبيرة والذهاب إلى النوادي الليلية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

منتخب العراقي يخسر بهدف من ايران ضمن مبارايات الجولة السابعة من تصفيات كاس ألعالم 2022

اخبار فلسطين

نقل أسرى (جلبوع) الستة إلى سجون أخرى

اخبار السعودية

السعودية تسمح لأصحاب تأشيرات الزيارة والسياحة والعمل بأداء العمرة

اخر الاخبار

أردوغان يعلق على قطع إيران الغاز الطبيعي عن تركيا

اخر الاخبار

وفاة بطل مسلسل قيامة أرطغرل

اخر الاخبار

جريمة وحشية.. سيدة تخدر أولادها وترميهم بالمقبرة

اخبار السعودية

سعودي يدّعي النبوة بطريقة بذيئة

اخبار السعودية

سعودي يدّعي النبوة بطريقة بذيئة

اخبار فلسطين

شركة يوتيوب تغلق صفحة وكالة شهاب الإخبارية

اخر الاخبار

يبلغ ملايين الدولارات.. الأمريكية كاردي بي تنال تعويضاً في قضيّة تشهير

اخبار العراق

كربلاء تسلم الوفد الصيني أراض لإنشاء 44 مدرسة

اخبار العراق

جنايات مكافحة الفساد المركزية تحكم بسجن مدير اثار سامراء

اخر الاخبار

الإيراني سليمان زاده حكما لجائزة “فيبرشي” في مهرجان برلين السينمائي

اخر الاخبار

إليكتا تطلق مؤسسة خيرية في دبي لبعث الأمل لمرضى السرطان في المنطقة

اخر الاخبار

علا فارس تنشر للمرة الأولى صور زوجها

اخر الاخبار

مقتل مدير أعمال فنان لبناني شهير بـ7 رصاصات

اخبار مصر

في ذكرى ميلادها .. غوغل يستذكر النجمة سعاد حسني