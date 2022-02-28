إنجاز 50% من طريق (بتيرة -فجر- آل بدير) في ميسان.

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/..اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة عن وصول نسب إنجاز مشروع انشاء الممر الثاني لطريق (بتيرة – فجر- آل بدير) في محافظة ميسان الى 50%، بطول 40 كم ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية للوزارة.

وقالت مديرية طرق وجسور ميسان في بيان” ان المشروع قسم الى مجموعتين وقد تم الاعمال الترابية والحصى الخابط والقناطر النصفية مع المنهولات والتكسية الحجرية فيما تستمر اعمال التبليط بطبقة الاساس القيري والقناطر الاروائية والتحضير لاعمال الطبقة الرابطة. يذكر ان هذا الطريق يربط محافظة ميسان بمحافظات الفرات وهو الذي يسكله الزائرين الايرانيين عبر منفذ الشيب الحدودي وصولا الى محافظة النجف وكربلاء وقد شهد الطريق إزهاق أرواح كثيرة من أبناء المحافظة وحتى الايرانيين” كونة سايد واحد