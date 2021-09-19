إنجاز طبي أردني جديد

المستقلة /- أجرى فريق بحثي من كلية الطب في جامعة مؤتة برئاسة الأستاذ المشارك في علم أدوية السرطانات الدكتور يوسف الصرايرة بحثا نوعيا وفريدا لاحظ فيه الفريق إفراز إنزيم فريد من عائلة السيتوكرومات في مرضى سرطان الرحم مقارنة بغيرهن غير المصابات.

ووفق بيان للجانعة السبت، بذلك توصل الفريق إلى استغلال الإنزيم في العلاج من خلال تنشيط مركبات تعمل على علاج سرطانات الرحم وقد نال البحث عناية واهتمام احدى المجلات العالمية المرموقة وهي Current Oncology.

والجدير بالذكر أن البحث حقق نسبة مشاهدات وصلت إلى 700 مشاهدة في أقل من يوم واحد من نشره ونتيجة لذلك تم إدخال البحث في موسوعة Encyclopedia كأول بحث عن سرطانات الرحم