إنتل تبدأ حملة لتسريب مواصفات معالجها Ryzen 7000 فائق السرعة

المستقلة /- مع اقتراب صدور معالج Ryzen 7000، بدأت شركة إنتل حملة التسريب للمواصفات، وهو تكتيك قديم تتبعه الشركة الأمريكية، لإحداث زخم في السوق وانتظار جيل جديد لم يتم الإعلان عنه.

ووفقا للتسريبات، يأتي الجيل الثالث عشر من وحدة المعالجة المركزية، بسرعة 6 غيغاهرتز في وضع الأداء العالي، وستكون هذه السرعة بمثابة رقم قياسي للمعالج لرفع تردد التشغيل التلقائي.

ونشرت إنتل مواصفات معالجات Core i5-13600K وCore i7-13700K وCore i9-13900K، على موقعها الكندي على الإنترنت، قبل حذفها بشكل سريع، وفقا لموقع ”كمبيوتر هوي“ الإسباني.

وتكشف المواصفات أن الطراز i9-13900K المتطور، يحتوي على 24 مركزا و32 مؤشر ترابط، مع تشغيل نوى الأداء بتردد أقصى يبلغ 5.4 غيغاهرتز.

وسيتم شحن i7-13700K مع 16 نواة و 24 خيط معالجة، مع أقصى تردد يبلغ 5.3 جيجا هرتز في نوى الأداء (P-Cores).

وأخيرا، يأتي معالج i5 13600K مزودا بـ 14 مركزا و20 مؤشر ترابط، وبتردد أقصى يبلغ 5.1 جيجاهرتز في نوى الأداء.

كما ستكون كل من معالجات Core i9 وCore i7 من الجيل الثالث عشر، قادرة على استخدام اثنين من P-Cores لزيادة التردد حتى 5.8 غيغاهرتز.

لم تعلن إنتل رسميا بعد عن معالجاتها من الجيل الثالث عشر Raptor Lake، لكن الشركة ادعت تحسنا بنسبة 15% في الأداء أحادي الخيط وتحسنا بنسبة 41% في الأداء متعدد الخيوط.

كما ستطلق AMD شريحة Ryzen 9 7950X ذات 16 نواة في وقت لاحق من هذا الشهر، وستكون قادرة على الوصول إلى 5.7 غيغاهرتز، وهو ما دفع إنتل للوصول إلى نقطة 6 جيجا هرتز.

ومن المتوقع أن تطلق إنتل الجيل الثالث عشر من معالجاتها، خلال حدث الابتكار للشركة في 27 سبتمبر، وهو اليوم ذاته الذي المتوقع أن تطلق فيه AMD معالجات Zen 4 Ryzen 7000.

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