إنتر ميلان يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء ريال مدريد

(المستقلة) – حسام الدين جمال – تلقى إنتر ميلان ضربة قوية قبل أيام من مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية إن روميلو لوكاكو، نجم هجوم إنتر ميلان تعرض لإصابة في تدريبات الفريق مؤخرا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشكوك تحوم حول إمكانية لحاق لوكاكو بلقاء ريال مدريد، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويحل إنتر ضيفا على ريال مدريد، الثلاثاء القادم، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، فيما تقام مباراة الجولة الرابعة بين الفريقين في ميلانو، يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.