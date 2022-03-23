إنتحار نجم سوري معروف والجمهور بحالة صدمة

المستقلة /- انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي خبر وفاة اليوتيوبر السوري ديفيد راجلكاف، “رجل الكهف” منتحرا في منزله في العاصمة السويدية ستوكهولم، بسبب معاناته من مرض نفسي “اكتئاب ثنائي القطب”، ونعى الراحل العديد من أصدقائه ومتابعيه، وطالب المقربون منع عدم نشر تفاصيل عن طريقة وفاته.

ودوَّنت صوفيا زيمباردو، صديقة النجم السوري الراحل منشورا كتبت فيه: «تلقينا خبر موت David المثقف والصديق العزيز بصدمة كبيرة أنا وزوجي»، وسردت بعض المعلومات عنه، مؤكدة انه شخص مثقف، قد الكثير من المحاضرات المفيدة والقيمة، وأشارت انها كانت تنوي زيارته في السويد مع زوجها، لكنهم صدموا بخبر وفاته، وتابعت: “أرقد بسلام ديفيد رجل الكهف نحبك”.

ديفيد راجلكاف: يوتيوبر سوري لديه قناة عبر اليوتيوب، كانت تحمل سابقا اسم «أحاديث رجل الكهف» وهو باحث أكاديمي في الفلسفة وناشط في التوعية بالاضرابات النفسية وبالنباتية، من مواليد دمشق ومقيم في السويد، وكان يناقش عبر قناته مواضيع فلسفية وعلمية مختلفة ضمن سلاسل محاضرات متخصصة، وكان ينشر سلسلة كتب «حوار مع رجل الكهف» في الفلسفة والاضطرابات النفسية، ولديه 3 كتب باللغة الإنجليزية في مواضيع فلسفية متنوعة على رأسها فلسفة الأخلاق.

الاكتئاب ثنائي القطب: هو عبارة عن حالة صحية عقلية تتسبب في تقلبات مزاجية مفرطة تتضمن الارتفاعات الهوس أو الهوس الخفيف والانخفاضات “الاكتئاب” العاطفية، وعرف في السابق بإسم الاكتئاب الهوسي، حسب شرح الأطباء.