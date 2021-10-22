إنتحار نجمة مواقع تواصل مشهورة خلال بث مباشر

المستقلة / صدمت مشهورة مواقع التواصل الصينية “لوه شياو ماو ماو زي”، متابعيها ومحبيها، بعد أن أقدمت على الانتحار خلال بث مباشر عبر حسابها الخاص على احد المواقع من خلال شرب زجاجة من مبيد حشري.

وأشارت لوه بالفيديو التي بثته مباشرة أنها لا تقدم إعلانًا لهذا المنتج، ورغم جديتها لكن اعتقد المتابعون أنها تقوم بفقرة طريفة، كما حذروها بالإتصال بالشرطة، لكنها فارقت ماو ماو زي الحياة رغم محاولات انقاذها.

وبحسب تصريح لصديقتها لأحد الصحف الصينية، تبين أن لوه كانت تحاول جذب حبيبها السابق فقط، ولم تكن تفكر بالإنتحار والموت جديا.