إنتحار عروسين عقب زفافهما بساعات

المستقلة /- تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر انتحار عروسين عقب زفافهما بساعات قليلة في منطقة الطالبية في محافظة الجيزة المصرية ، بالقفز من شرفة منزلهما الكائن في الطابق العاشر.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الشاب والفتاة تزوجا ليلة الواقعة، وقررا القفز من شرفة شقتهما في الطابق العاشر بمنطقة الطالبية، وتفاجأ الأهالي بسقوطهما.

وأكدت التحقيقات أن المتوفين هما “ع.أ 25 سنة”، و”أ.م 30 سنة”، أنهيا حياتهما قفزا من الطابق العاشر، وليست هناك شبهة جنائية وراء الواقعة، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

ومن المقرر أن تستمع جهات التحقيق إلى أقوال أسرة المتوفين لمعرفة الأسباب، فيما صرحت بدفن الجثتين عقب إيداع تقرير الطب الشرعي.