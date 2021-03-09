إنتاج سبوتنيك-V في إيطاليا اعتبارا من تموز المقبل

المستقلة.. قالت غرفة التجارة الإيطالية-الروسية أن إنتاج لقاح “سبوتنيك-في” الروسي المضاد لفيروس كورونا سيبدأ في إيطاليا اعتبارا من تموز/يوليو المقبل، ما يعد سابقة في الاتحاد الأوروبي الذي لم يعط بعد الضوء الأخضر لاستخدام هذا اللقاح.

وقال ستيفانو ماجي المستشار الصحفي لرئيس غرفة التجارة فينشينزو تراني “سيبدأ إنتاج اللقاح اعتبارا من تموز/يوليو 2021 في مصانع (شركة الأدوية الإيطالية السويسرية) أدييني” في لومبارديا في شمال إيطاليا.

وأوضح “ستنتج 10 ملايين جرعة بين 1 تموز/يوليو و1 كانون الثاني/يناير 2022” مؤكدا أن هذا “أول اتفاق على المستوى الأوروبي لإنتاج لقاح سبوتنيك-في، في الاتحاد الأوروبي”.

ولم يرخّص “سبوتنيك-في” في الاتحاد الأوروبي بعد، لكن وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها في أمستردام، بدأت بمراجعته، وهي خطوة مهمة لترخيصه. وبعد هذا الإعلان، قالت السلطات الروسية إنها مستعدة لتقديم اللقاحات إلى 50 مليون أوروبي اعتبارا من حزيران/يونيو.

وانتقد صندوق الاستثمار المباشر السيادي الروسي الذي ساهم في إنتاج “سبوتنيك-في” مرة جديدة الثلاثاء الوكالة الأوروبية لأنها “أجلت لأشهر” عملية المصادقة على اللقاح. كما نددت روسيا بشدة الثلاثاء بتصريحات مسؤول في الوكالة الأوروبية التي قارنت إعطاء تصريح طارئ للقاح “سبوتنبك-في” الروسي من قبل بعض الدول الأوروبية بلعبة “الروليت الروسية”.

ولجأت العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى لقاحات لم تتم الموافقة عليها بعد، مثل المجر التي بدأت بإعطاء اللقاح الروسي لسكانها الشهر الماضي. كذلك، طلبت جمهورية التشيك وسلوفاكيا “سبوتنيك-في” من روسيا.

وقال ستيفانو ماجي لوكالة فرانس “إذا لم يرخّص اللقاح في أوروبا بحلول الأول من تموز/يوليو 2021، فستتم إعادة شراء الجرعات وتوزيعها في البلدان التي تم فيها ترخيص لقاح سبوتنيك-في”.

و رفضت وزارة الصحة الإيطالية التعليق على هذا الإعلان.

المصدر: يورونيوز