إنارة موقع الحضر الاثري

المستقلة/- اعلن مفتش اثار وتراث نينوى علي حازم ذنون عن اعادة انارة موقع الحضر.

وقال ذنون ان اعمال الصيانة والتأهيل التي تقوم بها مفتشية آثار وتراث نينوى وكوادرها المتواجدة بالموقع الاثري و بالتعاون مع البعثة الايطالية المشتركة العاملة ضمن مشاريع منظمة ALIPH الدولية في مدينة الحضر الاثرية وبدعم من قبل منظمة (اليف ) العالمية، تم اعادة تأهيل وصيانة منظومة الانارة داخل موقع الحضر الاثري والتي سبق وان تعرضت الى اضرار كبيرة نتيجة استغلاله من قبل عصابات داعش الارهابية.

واوضح ان الاعمال شملت اصلاح اعمدة الانارة الرئيسية في ساحة المعبد الكبير بالاضافة الى انارة منطقة المعابد ( الاواوين المتسقة) كما تم توفير الكهرباء بشكل مستمر من خلال نصب منظومة ( الطاقة الشمسية) والتي من المؤمل نصبها في جميع المواقع الاثرية والتراثية في المحافظة.

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