إمام جمعة الكوفة يدعو الى تشكيل حكومة عراقية لا شرقية ولا غربية

إمام جمعة الكوفة يدعو الى تشكيل حكومة عراقية لا شرقية ولا غربية

المستقلة/- دعا إمام وخطيب جمعة مسجد الكوفة هادي الدنيناوي الكتل السياسية إلى التضامن وتغليب المصلحة العامة والإسراع في تشكيل حكومة عراقية لا شرقية ولاغربية.

وقال الدنيناوي في خطبة صلاة الجمعة اليوم من منبر الكوفة ندعو أصحاب الكتل السياسية المخلصين إلى التضامن والتكاتف وتغليب المصلحة العامة من أجل الاسراع في تشكيل حكومة عراقية لا شرقية ولا غربية بل حكومة عراقية أصيلة.

وأوضح أن الحكومة الجديدة يجب أن تضع العراق المظلوم في مصاف الدول المتطورة والمتقدمة والمتحضرة وخصوصًا في رفاهية ابناء شعبها بكل أطيافه من دون تمييز عرقي او طائفي أو حزبي.