إل جي تكشف عن مواصفات هاتفها الجديد

المستقلة /- كشفت إل جي عن مواصفات هاتفها الجديد الذي تأمل من خلاله استعادة مبيعاتها في سوق الأجهزة المحمولة العاملة بنظام أندرويد.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (166.5/77.3/9.3) ملم، وزنه 201 غ.

وجهّز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (1600/900) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 280 شمعة/م تقريبا.

ويضمن أداءه الجيد نظام Android 10، ومعالج MediaTek MT6765G Helio G35، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت رباعية العدسة بدقة (48+8+5+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.

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