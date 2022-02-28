إليك هذه الحيلة.. لتسريع شحن الموبايل إلى الضعف

إليك هذه الحيلة.. لتسريع شحن الموبايل إلى الضعف

المستقلة /- إن الهواتف المحمولة تتصف بقصر عمر بطاريتها. وذلك نتيجة الشحن المتكرر للهاتف لمرتين او اكثر في اليوم الواحد.

للحصول على شحن يكفي لاستعمال الهاتف بشكل متكرر. علينا اتباع بعض الخطوات التي تساعد على الشحن السريع ومنها:

1- وضع الطيران:

عند وضع الطيران يصبح استعمال البطاريه أقل. لان الشبكة تستنزف البطاريه. حتى تقلل من وقت شحن البطارية بنسبة تصل لـ 25%.

2- وقف تشغيل الهاتف:

عند ايقاف تشغيل الهاتف تزيد نسبة الشحن بسرعه بسبب ايقاف جميع تطبيقات الهاتف ف لايوجد أي تطبيق يستفز طاقه.

3- إزالة غطاء الهاتف:

عند إزالته يتم الشحن أفضل لأن البطاريه تكون باردة وبدرجة حرارة أقل. لأن معظم الهواتف الذكية تعتمد على بطاريات الليثيوم أيون. ويمكن التحكم في الأمر حال التحكم في درجة الحرارة المحيطة بالهاتف.