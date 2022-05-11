إليك أحدث قصات الشعر لصيف 2022

المستقلة /- من ضمن الاشياء التي تحب المرأة أن تغيرها هي قصة الشعر، لكن هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها، بما في ذلك شكل الوجه وملمس الشعر ونوع الشعر، لذا سنستعرض قائمة بأبرز القصات الجديدة.

قصة شعر Mid-length shag: لشعر مجعد بشكل طبيعي، لديك الكثير من الخيارات لإضفاء الإثارة على مظهرك اليومي، ويتضمن أحد هذه الخيارات شعر مجعد متوسط الطول مع طبقات كثيرة.

قصة شعر Power bob: يبدو أن كل شىء من التسعينيات مواكب للموضة، بما فى ذلك قصات الشعر، والتي ستظهر بشكل واضح في موضة صيف 2022، وقد قال مصفف الشعر جوستاف فوش لمجلة فوج: “المرأة التي تختار هذه القصة تبدو قوية وواثقة”.

قصة الشعر المدرج الطويل Curtain-style bangs: قصة الشعر المدرج الطويل، تعطي هذه القصة جاذبية وأناقة متميزة وهي قصة شعر الممثلة والمغنية سيلينا جوميز .

قصة الشعر المدرج القصير Layered bob: قصة الشعر المدرج القصير تعطي مظهراً متألقاً ويبعث النشاط والحيوية، خاصة إذا كانت صاحبة الشعر تتمتع بنوعه الكيرلي.

قصة الشعر حسب الطول: قال المصمم ويس شاربتون إذا كان لديك شعر متوسط الطول إلى طويل ولا تريدين العبث بالطول، فجرّبي طبقات تأطير الوجه التي من شأنها إضفاء الحيوية على أي مظهر، وتحديداً الطبقات المتقطعة والقصيرة حول الوجه.

قصة الذئب Wolf cut: قصة الذئب المميزة من عدة طبقات، طبقات أقصر باتجاه مقدمة الوجه وأطول في الخلف، وتتميز عادةً بخصلات غير متساوية وغير نمطية.