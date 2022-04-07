إليكم حقيقة تهديد أحمد السقا بعد مشاركته في الإختيار

المستقلة /- ذكرت معلومات أن الممثل المصري ​أحمد السقا​ قد تلقى تهديداً عالي اللهجة من جهات متطرفة دينياً بعد مشاركته في مسلسل الاختيار بالجزء الثالث و قالت المعلومات ان التهديد المشار اليه ليس الاول و سبق ان قامت نفس المجموعة بالامر ذاته قبل فترة ليس مع السقا و حسب و انما مع ممثلين آخرين عبر اتصالات هاتفية و رسائل نصية تأتي من خارج مصر .

معلومات لم تؤكد او تنفي هذا الامر لان بالفعل بعض الممثلين الذين شاركوا في الاجزاء السابقة من الاختيار وصلتهم تهديدات سرية و علنية من مجموعات تعتبر نفسها مستهدفة عبر مضمون السلسلة.