إليسا عن أزمة لبنان: حررنا الأرض.. فلنحرر الدولة

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا ، عن تأييدها لموقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، الذي يعد أحد أعمدة المعارضة داخل البلاد، من خلال تغريدة لها عبر حسابها على التغريدات القصيرة”تويتر”، مستعينة بمقولته التي أثارت ضجة كبيرة، قائلة:” حررنا الأرض… فلنحرر الدولة.

في سياق متصل قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: “إننا نواجه حالة انقلابية في كل الميادين في لبنان”، مؤكدا أن هدف دعوته إلى عقد مؤتمر الدولي هو إعلان حياد لبنان.

وقال الراعي أمام حشد من اللبنانيين أمام دارة البطريركية المارونية في بكركي كسروان، وفي حضور عدد من رجال الدين المسيحيين والمسلمين، إن خروج لبنان عن الحياد تسبب دائما بانقسام اللبنانيين، معتبرا أن اختيار نظام الحياد هدفه الحفاظ على الكيان اللبناني.

ولفت إلى أن كل الحلول الأخرى في لبنان بلغت حائطا مسدودا، وبعدما تأكدنا أن كل ما طرح رفض لكي تبقى الفوضى وتسقط الدولة وتم الاستيلاء على السلطة، لذلك طلبنا عقد مؤتمر دولي حول لبنان.

وقال البطريرك الراعي إنه لو تمكن السياسيون من إجراء حوار مسؤول لما طالبنا بعقد مؤتمر دولي برعاية أممية، ونحن لن نقبل أن يجوع الشعب ويعيش الفقر.

وأكد الراعي أننا نريد من المؤتمر الدولي إعلان حياد لبنان فلا يعود ضحية الصراعات، ويثبت الكيان اللبناني المعرض للخطر، وأضاف أننا نريد من المؤتمر الدولي منع توطين الفلسطينيين وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال الراعي إن “عظمة حركات المقاومة أن تعمل بكنف الدولة.. فأين نحن من هذا؟”، وأضاف لا يوجد جيشان أو جيوش في دولة واحدة ولا شعبان في دولة واحدة.

ودعا اللبنانيين إلى عدم السكوت على السلاح غير الشرعي وعن فساد السياسيين وعن الانقلاب على الدولة والنظام وعدم تأليف الحكومة وعدم إجراء الإصلاحات.

وبينما أكد الراعي أن الشراكة المسيحية الإسلامية في لبنان غير قابلة للمس، قاطعه المشاركون بالفاعلية الذين بلغ عددهم المئات مع الحفاظ على قيود كورونا، بشعارات “الشعب يريد إسقاط النظام”، “ارحل ميشال عون”، و”حزب الله إرهابي”.

 

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