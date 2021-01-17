إليسا تواصل مهاجمتها للحكومة اللبنانية: الجحيم يتسع للجميع

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المستقلة/ منى شعلان/تواصل الفنانة اللبنانية إليسا، هجومها على حكومة بلادها بسبب تدهور الأوضاع الذي تشهده البلاد، وقالت إليسا، من خلال تدوينه عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”:”من وحي اللي ما بيتسموا اللي حاكمينا..اطمئنوا الجحيم يتسع للجميع فالأمر لا يستحق كل هذه المنافسة الشرسة على من سيكون الأسوأ فيكم”.

وفى سياق آخر نعت إليسا الإعلامي اللبناني علي جابر ومدير عام القنوات التليفزيونية بشبكة “إم بي سي”، فى وفاة والدة الذى رحل عن عالمنا صباح أمس السبت، وكتبت الفنانة اللبنانية في تغريدة لها قائلة:” الله يرحما ويصبركن.

وقد كشفت إليسا فى تصريحات لها عدم اصابتها بفيروس كورونا خاصة بعد إصابة أمين أبي ياغي،مدير أعمالها بالفيروس ، وقالت: “لم أخالط مدير أعمالي خلال الفترة الماضية، وأقول لجمهوري لا تخافو على صحتي، أنا منيحة، وأعيش في منزلي وكل شيء تمام”.

يشار إلى الفنانة إليسا استقبلت العام الجديد بأمنية جديدة حيث كتبت عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: ليلة عيد الميلاد ليلة صلاة ورجاء ، رغم كل اللى مرينا به، اليوم خلونا نصلى، لكل عائلات الشهداء، لكل الفقراء والمحتاجين، لكل الناس اللي عاشوا الويلات هذه السنة”.

وأضافت: يمكن مشاكل الحياة نسّتنا الإيمان، الليلة خلينا نستعيد الايمان لأن الصلاة بتعمل عجايب ، لا يسعنى إلا التفكير في عدم قدرة الجميع على الاحتفال هذا العام أهالى الشهداء والذين فقدوا بيوتهم ومستقبلهم، انضموا إلى فى الصلاة لهم”.

واختتمت: “نحن جميعا نستعد لعيد الميلاد ولكن لا يسعنى إلا التفكير فى عدم قدرة الجميع على الاحتفال هذا العام، أهالى الشهداء، والذين فقدوا بيوتهم ومستقبلهم، انضموا إلى في الصلاة لهم”.

 

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