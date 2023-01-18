إليسا تطمأن محبيها : عملية يدي ليست خطيرة

المستقلة/- طمأنت النجمة اللبنانية إليسا محبيها بعد الكشف عن خضوعها لعملية جراحية في يدها، مؤكدة أنها ليست خطيرة.

وكتبت إليسا عبر حسابها بموقع Twitter: “أنا في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة في يدي، لا داعي للقلق، أحبكم وشكرا على السؤال”.

وكانت إليسا ظهرت على مدار الأشهر القليلة الماضية وهي برباط حول يدها اليمنى، وعند السؤال حول السبب، أكدت أنها جُرحت فيه.

وجاء قلق جمهور إليسا عليها بسبب انتفاخ يديها منذ سنوات، وأجرت لها جراحة، بعد إصابتها بمرض سرطان الثدي، حيث خضعت للجراحة ولرحلة علاجية طويلة بين بروكسل وألمانيا ولكن يبدو أن العملية لم تتكلل بالنجاح.

من ناحية أخرى، استقبلت إليسا عام 2023 بطرح أغنية جديدة بعنوان “ما تندم ع شي” هي الأغنية الدعائية لمسلسل “الثمن”، الذي بدأ عرضه عبر قناة MBC1.

الأغنية كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي، توزيع جمال ياسين.