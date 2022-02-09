إليسا تبكي وهي ترقص حافية القدمين! – فيديو

المستقلة /- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة إليسا وهي تبكي خلال حفل أقامته في الولايات المتحدة الأميركية.

وظهرت إليسا في الفيديو وهي تغني أغنيتها “يا مرايتي” وترقص حافية القدمين وتبكي.

"حافية القدمين"..#إليسا تبكي على المسرح أثناء غنائها "يا مرايتي" بحفلها في سان دييغو بـ #كاليفورنيا، وقررت النجمة اللبنانية الرقص والغناء من دون كعب عال، ويعد الحفل الثاني لها ضمن جولتها الغنائية في الولايات المتحدة، بمناسبة #عيد_الحب#نجوم #مشاهير #اخبار_الفن pic.twitter.com/PD0yrHimOq

— 24.ae | منوعات (@24Entertain) February 7, 2022