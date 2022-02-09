إليسا تبكي وهي ترقص حافية القدمين! – فيديو

المستقلة /- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة إليسا وهي تبكي خلال حفل أقامته في الولايات المتحدة الأميركية.

وظهرت إليسا في الفيديو وهي تغني أغنيتها “يا مرايتي” وترقص حافية القدمين وتبكي.

 

 

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إليسا تبكي وهي ترقص حافية القدمين! – فيديو

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