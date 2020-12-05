إليتش يعود لتدريب الشرطة

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(المستقلة) أعلن نادي الشرطة الرياضي، تعاقده مجددا مع المدرب الصربي ألكسندر إليتش، لقيادة “القيثارة” في ولاية جديدة.

إليتش كان قد قاد الشرطة في الموسم الماضي، قبل أن تتم إقالته مطلع العام الحالي.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: “المدرب إليتش يعود من جديد لقيادة الفريق، سيصل إلى بغداد فجر الأحد المقبل، واصطحب معه مساعده ديجان”.

ويأتي ذلك بعد رحيل المدرب السابق عبد الغني شهد، وفشل المفاوضات مع المدرب البرتغالي ليونيل بونتس.

ويعيش الشرطة وضعا صعبا في الدوري العراقي الممتاز، حيث جمع 9 نقاط من أول 6 جولات يحتل بها المركز السابع.

 

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