“إلى لقاء قريب”.. الموت يفجع الفنان عبد المجيد عبد الله

المستقلة / منى شعلان/ أعلن الفنان السعودي ​عبد المجيد عبد الله ، وفاة والدته، وذلك عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا: “وبشّر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم أولئك هم المهتدون ، الله يرحمك يا أمي وجزاك الله عني وعن اخوتي خير الجزاء لا اقول وداعاً بل إلى لقاء قريب طال او قصر عند مليك مقتدر والحمدلله رب العالمين”.

وتعرضت والدة الفنان السعودي ​لوعكة صحية خلال الأيام الماضية ، وفقا لتغريدة له عبر حسابه على موقع توتير ، حيث كتب :”للهم اجعل عافيتك تسري بجسد أمي . اللهم اشفِ أمي من الداءِ، واكشف لها الدواء، واجعل جسدها صابراً على البلاءِ، اللهمَّ أنت أعلم بحالِها فاشفها وأطل بعمرها يارب العالمين”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان السعودي عبدالمجيد عبد الله أغنية “حلاك”، التي طرحها مؤخراً عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وهي من ألحان سايد، كلمات: خالد البذال، وتوزيع سيروس.