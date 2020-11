إلهان عمر بعد خسارة ترامب: الحمد لله

المستقلة/- نشرت البرلمانية الديمقراطية التقدمية إلهان عمر سلسلة من التغريدات، التي تعبر عن فرحتها بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن وخسارة الرئيس دونالد ترامب، الذي اعتاد على الهجوم عليها بتعليقات عنصرية.

وقالت عمر، وهي أول مسلمة محجبة، وأول لاجئة من الصومال، في مجلس النواب :”الحمدلله.. والدي لقد خسر ترامب.. أنا حزينة لأنك غير موجود معنا لرؤية ذلك، ولكننا فعلناها”، وذلك في إشارة لوالدها الذي توفي قبل شهور، بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

Alhamdulillah. Dad he has been defeated, sad you aren’t here to see it but we finally did it.

— Ilhan Omar (@IlhanMN) November 7, 2020