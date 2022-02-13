إلهام شاهين تنتقد علاقة كريستيانو رونالدو وجورجينا

المستقلة /- وصفت الممثلة المصرية ​إلهام شاهين​ علاقة لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو بحبيبته عارضة الازياء ​جورجينا رودريغز​، بالسطحية والمبنية على الإستعراض والشو، وإنتقدت الطريقة التي يستعملوها للوصول إلى الشهرة وأنها ليست قائمة على الحب الحقيقي كما أن علاقتهما ليست خاصة، بل معروضة بشكل كبير أمام الجمهور.

وقالت إلهام في مداخلة تلفزيونية لها: “وبشوف علاقتهم دس شو، وليست مشاهر حقيقية، لأن المشاعر الحقيقية تكون خاصة جدا أنا مش بحب الشو وبحس إن دا شي كداب ومنظرة، الحب تصرفات وحنان ومشاعر بين الاحباب”.