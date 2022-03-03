إلهام شاهين تكشف مصير ثروتها وتعلق على اعتزال آثار الحكيم

المستقلة /- تحدثت إلهام شاهين خلال لقائها في برنامج حبر سري عن اعتزال نجوم الفن وكشفت عن رأيها في قرار آثار الحكيم بالاعتزال والتفرغ للعبادة.

وقالت إلهام شاهين في تعليقها على اعتزال الفنانة الشهيرة، إن آثار كانت بعيدة عن الفن منذ عشرين عاما تقريبا. وتعجبت من تصريح قرار اعتزالها حتى تتعبد.

وتساءلت إذا كان الفن كذلك، فلماذا دخلت هذه المهنة إذا كانت لا تحترمها. وأكدت أنه من الممكن ألا تكون آثار أدلت بهذه التصريحات، ولكنها شائعات تكتب عبر السوشيال ميديا.

إلهام شاهين واعتزال النجوم

طالبت إلهام شاهين من يريد اعتزال الفن أن ينسحب بهدوء دون أي انتقادات لأهل الفن. وقالت إن الفنانة شادية عندما اعتزلت لم تظهر في برامج أو لقاءات تلفزيونية. لكنها اختفت وقررت عدم الرد على أي تليفونات هذه الفترة.

أكدت إلهام شاهين أنها تحب الفن بجنون ولا تفكر في الاعتزال أبدا. وإذا اضطرت في أي وقت لاتخاذ هذا القرار ستختفي عن الفاعليات الفنية والمهرجانات.

إلهام شاهين تعلق على تبرعها بأعضائها

وكشفت أنها تعتبر أعضاءها صدقة جارية من بعدها، لأنها ستتبرع بها. وأضافت أنها أجهضت نفسها منذ زمن طويل؛ لأنها لا تتحمل مسؤولية الأطفال وقالت: “أنا لا أستطيع أن أرى طفلا في مرحلة الضعف أو الخطر، بخاف عليهم بزيادة ودنيتي بتتدمر بسبب ضعف الأطفال”.

تحدثت الهام أيضا عن فكرة الزواج المدني. وأكدت أنها تقبل بفعل أي شيء إذا كانت تحب الشخص الذي أمامها. وقالت إن الزواج المدني هو حرية شخصية، لكنه يجب توثيق الزواج بشكل صحيح لحفظ الحقوق.

إلهام شاهين تدعم فكرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة. وقالت إنها لجأت للعلم والدين، وأكدوا أن هذا التصرف يدخل ضمن الصدقات الجارية.

وأكدت إلهام أن التبرع بالأعضاء ليست فكرة جديدة، بل متواجدة بالفعل في الدول الأوروبية وأمريكا. وكذلك في عدد من دول الوطن العربي مثل السعودية وتونس. وتتمنى أن يتم إنشاء بنك للأعضاء البشرية في مصر مثل بنك القرنية.

وسبق ردت الفنانة إلهام شاهين على الانتقادات التي وجهت لها بعد أن أعلنت عن تبرعها بالأعضاء بعد وفاتها وأطلقت مباردة انضم إليها عدد من الفنانين أيضاً من بينهم بسمة وهبة ورانيا يوسف.

ورفضت إلهام شاهين إصرار البعض على العودة لرأي الدين في مسألة التبرع بالأعضاء مؤكدة أن الأمر إنساني.

وعلقت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية على برنامج “القاهرة اليوم”، قائلة: “أنا شايفة إنه موضوع مهم جداً، موضوع إنساني قبل أي شيء، وكفاية بقى يفضلوا يقولوا طب نسمع رأي الدين”.

ولفتت إلهام شاهين إلى رأي الشيوخ الذين أجازوا التبرع بالأعضاء بعد الوفاة واعتبارها صدقة جارية، موضحة أن الأمر مفيد للجميع وكذلك للمتوفي.

وتابعت: “كل الشيوخ المحترمين قالوا لنا رأي الدين وإن ده هيبقى صدقة جارية على روح المتوفى، بعد ما أموت أجزاء مني إذا كان فيه أجزاء صالحة وتقدر تشفي أي مريض ودي صدقة جارية على روحي ومش بس أنا بفيد المريض أنا بفيد نفسي”.

وردت إلهام شاهين على الهجوم عليها قائلة: “ده مش ملكك وده ملك الله وانتي مش من حقك تتبرعين بيه وانتي كده تبقي ضد الدين” وتابعت متسائلة: “فيه واحد مات غرقان والسمك أكل جسمه وواحد أتحرق وواحد مات في حادثة واتفرم وده هيعمل إيه وهيتحاسب إزاي؟”.

إلهام شاهين تسعى لتحضير عمل فني جديد يتناول فكرة التبرع بالأعضاء. لكنها لا تريد أن يكون مجرد عمل بسبب حدث مثار للنقاش في هذه الفترة، بل ترغب في أن يكون عملا له رسالة هادفة وتأثير قوي عند الناس.

إلهام شاهين تكشف مصير ثروتها

كشفت إلهام شاهين عن مصير ثروتها. وأكدت أنها لن تقبل التبرع بها للجمعيات الخيرية والأبحاث العلمية. وقالت إلهام أنها بالفعل لم تنجب أطفالا لكن لديها عائلة من حقها أن تستمتع بثروتها بعد رحيلها. وكشفت أن ما تبقى من ثروتها مبلغ بسيط.

رغم إصرار إلهام على عدم التبرع بثروتها. لكنها على استعداد للتبرع بأعضاء جسمها من أجل عمليات زراعة الأعضاء. وأكدت أن هذا التصرف يدخل ضمن الصدقة الجارية وفقا لما قاله لها علماء الدين. إلهام شاهين تميزت بجرأة وصراحة في أغلب تصريحاتها. فكشفت إلهام شاهين في أحد اللقاءات أنها خضعت للعلاج النفسي. وقالت إنها اختارت فرنسا لهذا الأمر لشعورها بالخجل من الذهاب لطبيب مصري. حيث اعتقدت أنه من الممكن أن يكشف ما تمر به للإعلام.