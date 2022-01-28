إلقاء قنبلة على منزل ضابط بجيش الاحتلال

المستقلة /- قالت القناة 14 العبرية، إن مجهولين ألقوا، ليلة الخميس/الجمعة، قنبلة يدوية، على منزل ضابط بارز في جيش الاحتلال، دون أن تسميه

وأضافت أن القنبلة سقطت في ساحة منزل الضابط، الكائن بمستوطنة سديروت القريبة من قطاع غزة، لافتة إلى أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها إلقاء قنبلة على منزل الضابط خلال شهر

وأكدت القناة أنه لم تقع إصابات أو أضرار، مشيرة إلى أن محققي شرطة الاحتلال بدأوا بجمع الأدلة والنتائج، من أجل التعرف على المشتبه به في القاء القنبلة .

ووفق بيان للشرطة؛ فإن القنبلة لم تنفجر، إلا أن الحادث أرعب أفراد أسرة الضابط الذين كانوا يقيمون في المنزل

وتقع مستوطنة “سديروت” شمال قطاع غزة، وبُنيت على أراضي بلدة “النجد” الفلسطينية المهجَّرة، وقد تعرضت للكثير من صواريخ المقاومة الفلسطينية، رداً على الاحتلال وعدوانه المتكرر على المدنيين الفلسطينيين