إلقاء القبض على “والي الفلوجة” بالتعاون مع الأسايش

المستقلة /… أعلنت خلية الإعلام الأمني إلقاء القبض على “والي الفلوجة”، بالتعاون مع قوات الأسايش في إقليم كردستان.

وذكرت الخلية، في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين أنه “بمتابعة واشراف ميداني من قبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت مفارز الوكالة وبجهد استخباري وفني من القاء القبض على الارهابي المكنى (أبو علي الجميلي) ما يسمى والي الفلوجة والمطلوب وفق احكام المادة (4 إرهاب) لانتمائه لعصابات داعش”.

وأشارت إلى أن المتهم “اعترف خلال التحقيقات الاولية معه بانتمائه إلى تنظم القاعدة عام 2005، وعمل ضمن الأوكار الخاصة بإيواء العناصر ’’الإرهابية’’ من الذين يحملون الجنسية العربية، وكان محكوما 15 عاما وتم الافراج عنه سنه 2011 وبعدها جدد ما تسمى البيعة لعصابات داعش وعمل ضمن أوكار الاسلحة وبعدها هرب الى سوريا بعد عملية تحرير الانبار، ثم عاد وعين ما يسمى نائب والي الموصل وبعدها عين بما يسمى والي الفلوجة وكان يرتدي حزاما ناسفا شخصيا”.

ولفتت إلى أنه “اعترف بقيامه بعشرات العمليات الارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين الابرياء، وقد تم تدوين اقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”. (النهاية)