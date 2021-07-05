المستقلة /-تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الدورة من إلقاء القبض على متهم لقيامه بانتحال صفة ضابط برتبة نقيب في الجيش العراقي أثناء إجراء وذكر بيان لشؤون الشرطة تقلت المستقلة؛ أن مفرزة قامت بإيقاف احدى العجلات وطلب من سائق العجلة الأوراق الخاصة بالعجلة وقد أدعى صاحب العجلة بأنه نقيب في الجيش العراقي وبعد مطالبته بالهوية الرسمية تم إبراز هوية تبين أنها مزورة حيث كان ينتحل صفة نقيب في الجيش العراقي.

وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه وفق أحكام المادة 298 /289 من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزائه العادل.