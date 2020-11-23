إلقاء القبض على شخصين بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات في المثنى

المستقلة /- سرى جياد/ألقت شرطة محافظة المثنى القبض على شخصين متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات.

وذكرت الوكالة انه تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود وبأشراف ومتابعة من قبل قائد شرطة محافظة المثنى والمنشآت بالقاء القبض على مروجي المخدرات.

واضافت الوكالة ان شعبة المخدرات في قضاء السماوة التابعة الى قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المثنى وبعد ورود معلومات من خلال مصادرها عن وجود شخصين يتجولان في احدى المناطق السكنية في القضاء ويقومان بتعاطي الحبوب المخدرة والمتاجرة بها وتم تحديد مكان تواجدهما والاماكن التي يرتادانها تمكنت من القاء القبض عليهما وضبطت بحوزتهما 45 حبة مخدرة نوع ( كبتاجون صفر واحد ) وأدوات تعاطي.

وبينت الوكالة انه تم تدوين اقوال المتهمين وصدقت قضائيا وتم توقيفهما وفق أحكام المادة ( 28 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية،وقد احيلا إلى المحكمة المختصة لينالا جزاءهما العادل وفق القانون.