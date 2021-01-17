إلقاء القبض على خمسة متهمين بترويج وبيع المواد المخدرة فيالبصرة

المستقلة /-أعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على خمسة متهمين بترويج وبيع المواد المخدرة في محافظة البصرة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد، إنه “بعد ورود معلومات تفيد بوجود متهم يقوم بالمتاجرة وترويج الحبوب المخدرة في قضاء شط العرب تم تشكيل فريق عمل من قبل شعبة المخدرات والشؤون العقلية في قضاء شط العرب وبعد اخذ الموافقات القضائية تم استدراج المتهم ونصب كمين محكم أثمر بالقبض عليه متلبسا بالجرم المشهود”.

وأضافت انه “ضبط بحوزة المتهم (غرام ونصف) من مادة الكرستال المخدرة مع قطعة زجاجية تستخدم للتعاطي”.

وعلى صعيد متصل “تمكنت مفارز قسم المخدرات المؤثرات العقلية شعبة البصرة من القبض على أربعة متهمين مطلوبين قضائيا بجريمة ترويج وبيع وتعاطي المواد المخدرة وفق أحكام المادة ٢٨/مخدرات حيث ضبط بحوزتهم مسدس تركي الصنع مع انبولة زجاجية ملوثة بمادة الكريستال المخدرة ودراجة نارية، حيث تم إحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل”.