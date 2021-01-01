إلغاء مباراتي منتخب العراق للشباب أمام لبنان

(المستقلة) أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إلغاء مباراتي منتخب العراق للشباب، أمام نظيره اللبناني.

وقالت الهيئة في بيان رسمي: “الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي قررت إلغاء مباراتي منتخبنا الوطني للشباب أمام منتخب لبنان الأولمبي، والتي كان من المقرر إقامتهما يومي 6 و9 من الشهر الجاري في محافظة كربلاء”.

وأضاف البيان: “الهيئة التطبيعية خاطبت الجانب اللبناني بخصوص إلغاء المباراتين الوديتين، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا وقيود السفر، وإلغاء بطولة آسيا للشباب”.

وكان من المقرر إقامة المباراتين ضمن تحضيرات منتخب العراق للشباب لبطولة آسيا تحت 19، والتي تم إلغاؤها من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت سابق.