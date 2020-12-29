إلغاء حفلات ليلة رأس السنة في مصر

المستقلة /- فاجأت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الجميع بصدور قرار يلزم الجميع بإلغاء الاحتفالات، والتجمعات الجماهيرية ليلة رأس السنة، وذلك تطبيقاً لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

هذا القرار أربك ترتيبات مطربي مصر والوطن العربي، الذين خططوا للاحتفال بليلة رأس العام الميلادي الجديد 2021، من خلال حفلات جماهيرية، بفنادق القاهرة، ولجأوا إلى حلول بديلة، للاحتفال بهذه الليلة، نذكر أبرزها:

هناك عدد من المطربين الذين حالفهم الحظ للتعاقد على إحياء حفلات هذه الليلة خارج الحدود المصرية، منهم المطرب الشعبي عمر كمال، الذي قرر أن يحتفل باستقبال العام الجديد، في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تعاقد على إحياء سلسلة حفلات غنائية، ابتداءً من الليلة 29 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، وتستمر حتى بعد غد 31 من الشهر ذاته.

أما الفنانة أنغام، فقررت أن تحيي هذه الليلة، في إمارة الشارقة، بالتعاون مع الفنان حسين الجسمي، على مسرح مدرج خورفكان، ومن المقرر أن يقتصر حضور الحفل على 30 بالمائة فقط من النسبة المسموح بها لحضور الحفل، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

الفنان تامر حسني، كان قد تعاقد على إحياء حفل غنائي في أحد فنادق القاهرة، ولكن تم إلغاؤه، وتعاقد مع شركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” على تقديم حفل تلفزيوني، سوف يذاع على قنوات “ON”، و”الحياة” ليلة رأس السنة، وستشاركه الحفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم.

واتجه عدد آخر من المطربين إلى الاحتفال مع جمهورهم بهذه الليلة، من خلال تسجيل حلقات تلفزيونية لصالح عدد من القنوات الفضائية، وسوف يطربون جمهورهم بعدد من أغنياتهم من خلال هذه البرامج، ومنهم الفنان أحمد سعد، والفنان هاني شاكر، حيث يحلان ضيفين على برنامج “ليلة الخميس”، الذي ستذاع أولى حلقاته، في هذه الليلة، وسوف يقدم الثنائي مجموعة من الأغنيات على شكل ديو غنائي، فضلاً عن أغنيتهما الشهيرة “يابخته” التي طرحت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

المطرب الشعبي عمر كمال سيظهر أيضاً خلال عدة برامج ليلة رأس السنة، وهي: “شارع شريف”، مع الإعلامي شريف مدكور عبر شاشة “الحياة”، كما يظهر أيضا مع الإعلامية ياسمين الخطيب، عبر قناة “النهار”، ومع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه “على مسؤوليتي”.

وتحتفل الفنانة إسعاد يونس مع المطربة روبي، من خلال برنامجها الشهير “صاحبة السعادة”، والذي تقدّم خلاله روبي عدداً كبيراً من أبرز أغنياتها المفضلة لدى جمهورها.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً كبيراً من كبار المطربين، الذين تم إلغاء حفلاتهم في مصر هذه الليلة، أبرزهم: عمرو دياب الذي تعاقد على إحياء حفل بالغردقة، والفنان حكيم، كان قد تعاقد أيضا على إحياء 3 حفلات بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وكانت ستحتفل أصالة مع جمهورها في منطقة الصوت والضوء بالأهرامات، وغيرها الكثير من الحفلات التي تسببت أزمة فيروس كورونا في إفسادها.