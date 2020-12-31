إلامارات: توفير لقاح “كورونا” لجميع المواطنين

المستقلة/- يتوافر لقاح فيروس كورونا في جميع أنحاء الإمارات ،وبحسب وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، أن اللقاح متوفر في مختلف إمارات الدولة لجميع المواطنين والمقيمين فوق 18 عاما، وخاصة كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وبينت الوزارة، أن اللقاح المعتمد يتكون من جرعتين يتم إعطاء الأولى بعد مرحلة تقييم الوضع الصحي، والثانية بعد 21 إلى 28 يوماً من موعد الجرعة الأولى، وذلك بعد مراجعة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي.

وأفادت الوزارة، بأن النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها شركة “سينوفارم سي إن بي جي” على اللقاح، أظهرت فعالية مناعة ضد أعراض الإصابة بفيروس “كوفيد-19″، كما سجل الإقلاب المصلي معدل 99 بالمائة من الأجسام المضادة المعادلة، و100 بالمائة كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض، فضلاً عن عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه.