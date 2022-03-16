إقفال باب الترشح للانتخابات النيابية اللبنانية

المستقلة /-انتهت منتصف الليلة الماضية، مرحلة الترشيحات الرسمية للانتخابات النيابية المحددة في 15 من شهر أيار المقبل، لتبدأ من اليوم مرحلة إعداد اللوائح الانتخابية المقفلة الملزمة بحسب قانون الانتخاب النافذ لتسجيلها في وزارة الداخلية قبل 5 نيسان المقبل.

وبحسب ما أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، فقد تم تسجيل 1043مرشحا من بينهم 155 مرشحة، بزيادة بلغت 15 بالمئة عن انتخابات العام 2018.
وستجري الانتخابات على وقع إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورؤساء الحكومات السابقين سعد الحريري، وفؤاد السنيورة وتمام سلام عزوفهم عن الترشح للانتخابات، وسط مخاوف من إمكان حصول مقاطعة واسعة للعملية الانتخابية.
ويتنافس في هذه الانتخابات الأحزاب السياسية التقليدية وشخصيات سبق لها أن خاضت الاستحقاق الانتخابي، كما سجل دخول عدد كبير من الشخصيات المنضوية تحت شعار المجتمع المدني غمار الانتخابات للمرة الأولى تحت شعار التغيير.

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