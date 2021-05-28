إقتحام استديو عمرو أديب.. واجباره على انهاء الفقرة.. فيديو

المستقلة /- مشاهد لم يعتد المشاهد على البرامج المنوعة والسياسية على مشاهدتها على الفضائية، حيث اقتحم رجلان برنامج الحكاية الشهير وهو الذي يقدمه الإعلامي المصري الشهير عمرو اديب عبر احد الشاشات المصرية.

الرجلان يعرفهما المصريين جيداً، فهما بطلا “ملوك الجدعنة”، مصطفى شعبان وعمرو سعد، حيث اقتحما الاستوديو في مشهد كوميدي، لكن رواد التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع المشهد على غير العادة.

واعتبر رواد شبكات التواصل ان مثل هذه التمثيليات نادرة الحدوث على البرامج المصرية، بحيث ان الممثلان اقتحما الاستديو بشكل مفاجئ حتى لإعلامي اديب نفسه، واجبراه على انهاء الفقرة بالقول “لم اغراضك وامشي”.

وكان الإعلامي عمرو اديب يتحدث عن اعراض المطعوم المضاد للفيروس، قبل ان يأتي ابطال مسلسل “ملوك الجدعنة” والذي تم عرضه خلال رمضان الماضي، ويقولان له: ” بقالنا كتير مستنيين إنت واخد البرنامج لحسابك يالا لم حاجتك”، فرد عليهما أديب ضاحكا: “إيه ده إيه ده لا مش هنا الكلام ده”.

وقال مصطفى شعبان، لأديب “أحنا مستنين بقالنا ساعة إلا ربع وده وقت فقرتنا”. وبدأ الممثلان في موقف كوميدي جمع الأوراق من أمام عمرو أديب، قبل أن يرقصوا على أغنية تتر المسلسل والخروج لفاصل إعلاني والعودة إلى الفقرة الحوارية.