إقبال كبير لمنتسبي القوات الأمنية على الانتخابات في الرمادي

إقبال كبير لمنتسبي القوات الأمنية على الانتخابات في الرمادي

المستقلة /- شهد يوم الاقتراع الخاص في مدينة الرمادي، الجمعة (8 تشرين الأول 2021)، إقبالاً كبيراً من قبل منتسبي القوات الأمنية.

منتسبي القوات الأمنية في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار أقبلوا بشكل كبير على مراكز الاقتراع للمشاركة في الانتخابات المبكرة.

وبدأ المنتسبون في وزارتي الدفاع والداخلية، عملية الاقتراع الخاص في مختلف المحافظات، منذ الساعة السابعة صباحا، وسط احترازات أمنية عالية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن أكثر من 600 سجين يحق لهم الاشتراك في الاقتراع الخاص، كما يشمل النازحين.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم، عدم فرض أي حظر للتجوال خلال عملية التصويت الخاص.