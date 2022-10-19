إقامة مشاريع إنمائية زراعية في كربلاء بتمويل من الأمم المتحدة ومنظمة الفاو

إقامة مشاريع إنمائية زراعية في كربلاء بتمويل من الأمم المتحدة ومنظمة الفاو

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلن ممثل الامم البرنامج الانمائي للأمم المتحدة الدكتور علي كمونه، مساء الاربعاء، عن إقامة مشاريع إنمائية في القطاع الزراعي في كربلاء بتمويل من الأمم المتحدة والتعاون مع منظمة الفاو الدولية .

وقال في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب لقائه مدير زراعة كربلاء مهدي الجنابي ، إن “القطاع الزراعي في المحافظة شهد تطورا كبيرا ووفر مواد زراعية محلية “.

من جانبه قال مدير الزراعة مهدي الجنابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) بحثنا “خلال اللقاء آفاق التعاون ، بهدف إقامة مشاريع إنمائية زراعية بتمويل الأمم المتحدة “.