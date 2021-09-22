 إفتتاح الجسر العائم  بين بابل وكربلاء وبغداد لتسهيل حركة الزائرين

المستقلة / علي النصر الله / .. أفتتح قائدي عمليات وشرطة كربلاء ، الى جانب قائد شرطة بابل اللواء علي هلال الشمري الجسر العائم بمحاذاة جسر المسيب الرئيسي شمالي بابل الذي يربط بغداد – بابل – كربلاء المقدسة ، أمام مرور المركبات والزوار السائرين على الاقدام لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) .

وقال قائد العمليات الفريق الركن علي الهاشمي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الاربعاء ، عقب الافتتاح إن “خطوة افتتاح الجسر العائم ، جاءت من أجل التخفيف من الزخم المروري الذي يحصل خلال تدفق الزائرين الوافدين لإحياء مراسيم شعائر زيارة الاربعينية ، والعمل على تسهيل انسيابية الحركة في تلك المنطقة “.