 إفتتاح الجسر العائم  بين بابل وكربلاء وبغداد لتسهيل حركة الزائرين

المستقلة / علي النصر الله / .. أفتتح قائدي عمليات وشرطة كربلاء ، الى جانب قائد شرطة بابل اللواء علي هلال الشمري الجسر العائم بمحاذاة جسر المسيب الرئيسي شمالي بابل  الذي يربط بغداد – بابل – كربلاء المقدسة ، أمام مرور المركبات والزوار السائرين على الاقدام لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) .

وقال قائد العمليات الفريق الركن علي الهاشمي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الاربعاء ، عقب الافتتاح إن “خطوة افتتاح الجسر العائم ، جاءت من أجل التخفيف من الزخم المروري الذي يحصل خلال تدفق الزائرين الوافدين لإحياء مراسيم شعائر زيارة الاربعينية ، والعمل على تسهيل انسيابية الحركة في تلك المنطقة “.

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