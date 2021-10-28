إغلاق مكاتب قناة MBC نهائيا تثير الضجة

المستقلة /- انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، خبر اثار الضجة حول اغلاق مكاتب mbc في لبنان نهائياً، ونقل معداتها وموظيفها الى المملكة العربية السعودية، وتساءل البعض عن الاسباب التي دفعت القناة لإتخاذ هذا القرار.

لكن بعد انتشار الخبر بشكل مكثف والتسبب بضجة كبيرة، أكدت معلومات موثوقة لأحد المواقع، أن الخبر ليس رسميّاً، وهو مجرد تخمينات من قبل البعض، مؤكدين أن تصوير البرامج مستمر في ستوديوهات المحطة لغاية شهر آذار عام 2022 المقبل.

وأكدت المصادر ان القرار النهائي في ما يخص متابعة مكاتب الـ “MBC” عملها في لبنان مازال قيد الدرس والبحث، ولم يتخذ اي قرار بشأنها في الوقت الحالي.