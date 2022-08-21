إغلاق مزار “قطارة الامام علي” غربي كربلاء

وزير الداخلية يزور موقع الحادث

المستقلة/-أعلن  محافظ كربلاء نصيف الخطابي، مساء الاحد، إغلاق قطارة الإمام علي على خلفية الانهيار الذي تعرض له المبنى وأدى إلى سقوط 10 ضحايا بينهم أطفال، وفق إحصاءات رسمية أولية .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) أثناء تفقده موقع الحادث برفقة وزير الداخلية عثمان الغانمي وعدد من القيادات الامنية، “سيتم غلق الموقع نهائيا وبالكامل حرصا على أرواح المواطنين”،

وأشار الى إن “الحادث تسبب بمقتل اربعة اشخاص ، بالإضافة الى ثلاثة اشخاص مفقودين تحت الانقاض ، فضلا عن إنقاذ ثلاثة زائرين “.

واوضح إن  “انحسار الوضع المائي في بحيرة الرزازة تسبب بحدوث تعرية وبالتالي انهيار التلال الرملية المحيطة بالقطارة “.

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