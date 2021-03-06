إغلاق طرق رئيسة في بغداد استعدادا لزيارة دينية

المستقلة /… أفاد مصدر أمني بإغلاق عدد من الطرقات الرئيسية وسط وشرقي العاصمة بغداد استعدادا للزيارة الدينية المليونية لمرقد الإمام موسى الكاظم بذكرى وفاته.

وقال المصدر للـ(المستقلة) اليوم السبت انه تم إغلاق السايد القادم من مول النخيل إلى ساحة الموال في منطقة شارع فلسطين لنصب للبدء بنصب سرادق المواكب ولتأمين الزيارة.

وأشار إلى اغلاق الشارع القادم من القناة بأتجاهه مجسر ساحة بيروت ويبقى السايد المعاكس للذهاب والاياب.

فيما علقت وزارة الصحة العراقية على زيارة الإمام موسى الكاظم (ع) المرتقبة في ظل استمرار تصاعد إصابات كورونا، فيما أكدت أن كل الأديان تقدم الحياة على كل اعتبار.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن “خطاب وزارة الصحة بخصوص زيارة الإمام الكاظم هو نفس خطابنا في زيارة العام الماضي”، مؤكدا أن “الوزارة تتعامل مع التجمعات بغض النظر عن طبيعتها مع احترامنا لها”.

وأضاف البدر، أن “كل الأديان والشرائع السماوية تقدم الحياة على كل اعتبار”، مشيرا إلى أن “المرجعية العليا كانت اول جهة استجابت لنداءات وزارة الصحة وأوقفت صلوات الجمعة والجماعة”.

ويسير عشرات من الرجال والنساء المتشحات بالسواد في شوارع بغداد، محاولين تجاوز الأسلاك الشائكة التي نصبتها القوات الأمنية الساعية لصدهم. لكن رغم حظر التجول المفروض في العاصمة للحد من انتشار فيروس كورونا، يصرّ الزوار الشيعة على “زيارة الكاظم”.

ومن أجل محاولة السيطرة على انتشار المرض، فرضت السلطات حظر تجول لأيام عدة في أكثر من نصف محافظات البلاد الـ18، ودخل مساء الثلاثاء حيز التنفيذ لستة أيام في بغداد، ثاني العواصم العربية اكتظاظاً بالسكان.

لكن السبت يصادف ذكرى “استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم” سابع الأئمة المعصومين لدى الشيعة الاثني عشرية، ويقع ضريحه في بغداد على ضفاف نهر دجلة.

وعادة ما يقوم الزوار الشيعة بالتوجه إليه مشياً، لإقامة الصلاة وإحياء ذكراه لأيام عدة.

وأعلن المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني قبل أيام، وقف إقامة صلوات الجماعة في المساجد والالتزام بمنع التجمعات، معتبراً أن الحرب على فيروس كورونا “واجب كفائي”. لكن ذلك لم يثن كثيرين.

وبالتالي، تسعى القوات الأمنية إلى إقناع الزائرين بالعدول عن وجهتهم حفاظاً على أرواحهم وأرواح عائلاتهم، فقال أحدهم “نحن نقوم بذلك من أجل صحتكم”.

غير أن امرأة ترد على العسكري بالقول “لا يمكن لأحد أن يمنعنا من زيارة الإمام، لا الإرهاب ولا الحرب ولا الفيروس”.

أما في النجف، المدينة المقدسة لدى الشيعة في جنوب العراق، فتم احترام حظر التجول، وكان مقام الإمام علي فارغاً بشكل غير اعتيادي.

وتتخذ السلطات العراقية إجراءات مشددة بهدف منع انتشار الوباء خصوصا في العتبات المقدسة لدى الشيعة، خصوصاً مع المخاوف في بلد يعاني نقصاً مزمناً في المعدات الطبية والأدوية والمستشفيات.(النهاية)