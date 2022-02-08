إغتيال 3 شبان فلسطينيين في نابلس بإطلاق نار كثيف

المستقلة /- قامت قوات خاصة تابعة للإحتلال بعد ظهر اليوم ثلاثة مواطنين بعد إطلاق النار على مركبتهم بصورة مباشرة في منطقة المخفية بنابلس .

وأشارت مصادر طبية بأن الشهداء الثلاثة هم: “إبراهيم النابلسي وأدهم مبروك ومحمد الدخيل “.

وافادت مصادر أمنية فلسطينية لمعا أن قوات خاصة إسرائيلية كانت تستقل سيارتين أحدها عمومي والاخرين نوع كادي اعترضت سيارة الشبان الثلاثة لون سكني في منطقة المخفية واطلقت النار عليهم بصورة مكثفه مما ادى إلى استشهادهم على الفور .

وقالت المصادر أنه تم نقل جثامين الشهداء الثلاثة إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينه نابلس .

وقالت وسائل الاعلام العبرية أن “جيش الاحتلال أعلن اغتيال 3 شبان فلسطينيين أطلقوا النار 5 مرات صوب جنود الاحتلال في نابلس خلال الفترة الماضية”.

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