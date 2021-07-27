إعلان 3 ولايات تركية مناطق كوارث بسبب السيول

المستقلة /- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” ستعلن 3 أقضية متضررة من السيول في ولايات دوزجة شمال غرب، وريزة وأرتوين، شمال شرق، على أنها مناطق كوارث”.

وبحسب وكالة انباء الأناضول، أوضح أردوغان في تدوينة على “تويتر”، أن السلطات التركية تواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتضميد الجراح، وإزالة آثار الدمار التي سببتها السيول. وشهدت ولاية ريزة سيول كارثية وانهيارات أرضية جراء أمطار غزيرة في 14 تموز الجاري، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص، كما وقعت سيول مشابهة في ولاية أرتفين ودوزجة.

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