إعلان الحداد في باكينجهام بعد وفاة كلب الملكة إليزابيث

المستقلة /- قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الجمعة، إن الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، أعلنت الحداد في قصر باكينجهام، بعد وفاة أحد كلابها المفضلة.

“فولكان”، وهو كلب من فصيلة “دورجي” المهجنة من فصيلة “داش هاوند” و”كورجي”، توفى منذ أسابيع بمدينة ويندسور البريطانية، وذلك حسبما أفادت مصادر لـ”ديلي ميل”.

والكلب “فولكان” اكتسب شهرة واسعة في بريطانيا نظرًا لأنه يعتبر كلب الملكة إليزابيث المفضل منذ عام 2007 وظهرت معه في مناسبات عديدة.

وقالت المصادر إن الملكة إليزابيث أعلنت حالة الحداد وتعيش الآن فترة حزن شديدة مع كلبها الوحيد “كاندي” وهو أيضًا من فصيلة “دورجي”.

وفي 2018، فقدت الملكة الكلب “ويلو” وهو من فصيلة “دورجي” كذلك، والذي كان كلبها المفضل من الكلاب الثلاثة، نظرًا لأنه الحفيد الـ14 للكلبة “سوزان” التي تلقتها الملكة كهدية في عيد ميلادها الثامن عشر عام 1944، حيث تملكت الملكة البريطانية 30 كلبًا من هذه السلالة خلال فترة حكمها.

وفي 2016، ظهر “فولكان” و”كاندي” بجانب “ويلو” على غلاف مجلة “فانيتي فير” الأمريكية احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث التسعين.