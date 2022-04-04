إعلام كردستان وصندوق الأمم المتحدة للسكان يوقعان مذكرة لدعم المرأة والشباب

المستقلة/- وقعت دائرة الإعلام والمعلومات لحكومة إقليم كوردستان وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، مذكرة تفاهم مشترك تهدف إلى منع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة الشباب في إقليم كوردستان.

وحضر مراسم توقيع المذكرة مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي.

وتعد هذه المذكرة محاولة لزيادة الوعي ومنع العنف الجندري والاستجابة له بشأن حقوق المرأة ورفع شعارات صحيحة وتوعوية للشباب في إقليم كوردستان.

ووفقاً للمذكرة، تقوم دائرة الإعلام والمعلومات وصندوق الأمم المتحدة للسكان بحملات مشتركة لدعم نشر البيانات ومشاركة المواطنين.

كذلك تهدف المذكرة لزيادة التعاون بين دائرة الإعلام والمعلومات وصندوق الأمم المتحدة للسكان، للمشاركة في المجتمع والمساعدة بشأن الأنشطة.