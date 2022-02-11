المستقلة /- تهدد الأزمة الحالية بين الغرب وروسيا بمخاطر رهيبة على الكوكب بأسره، لذلك يتعين على الأطراف تغيير نهجهم تجاه بعضهم البعض، كما كتب أير هيلفاند الحاصل على جائزة نوبل في مقال لصحيفة نيتشيون.

انتقل المؤلف إلى الوضع حول أوكرانيا وتحدث عن العواقب التي قد تأتي إذا استمرت الأزمة الحالية حول الجمهورية في اندلاع حرب بين موسكو وكييف. وهكذا، حسب قوله، فإن الصراع مع استخدام الأسلحة التقليدية يهدد بكارثة إنسانية بآلاف الضحايا وملايين اللاجئين.

وحذر العالم من أنه “مع ذلك، إذا امتد الصراع إلى ما وراء حدود أوكرانيا، فإن الناتو سيدخل في الأعمال القتالية، وسوف تندلع حرب كبرى بمشاركة القوات النووية والخطر الحقيقي لاستخدام الأسلحة النووية”.

لفت هيلفاند الانتباه إلى أن روسيا لديها 3500 سلاح نووي، والولايات المتحدة لديها 1750 رأسًا حربيًا جاهزًا للاستخدام، و 400 أخرى لدى حلفاء واشنطن في الناتو – فرنسا وبريطانيا العظمى.

وبحسب العالم، فإن انفجار قنبلة نووية 100 كيلوطن فوق موسكو سيؤدي إلى سقوط 250 ألف ضحية، وستؤدي ضربة مماثلة لواشنطن إلى مقتل 170 ألف شخص. ومع ذلك، لن يقتصر الصراع على أحداث فردية، بل سيتم استخدام رؤوس حربية أكبر.

وأوضح المؤلف أن “صواريخ إس إس-18 إم6 الروسية التي تحمل 460 شحنة نووية حرارية لها مردود يتراوح من 500 إلى 800 كيلو طن، والرأس الحربي W88 المثبت على غواصات ترايدنت الأمريكية يبلغ 455 كيلو طن”.

ونقل عن تقرير صدر عام 2002، أكد أن سيكون هناك 78 مليوناً من الضحايا الأمريكيين في النصف ساعة الأولى إذا استخدمت روسيا حتى 300 رأس حربي. سيتم تدمير البنية التحتية بالكامل تقريبًا أيضًا: مرافق النقل والطبية والغذاء.

وحذر هيلفاند من أنه “في غضون أشهر من الهجوم، سيموت الغالبية العظمى من سكان الولايات المتحدة من الجوع ومرض الإشعاع والأمراض الوبائية”.

ضربة مماثلة لروسيا تهدد بنفس العواقب. إذا شاركت دول الناتو الأخرى في الحرب، فسيكون هناك دمار في كندا والدول الأوروبية.

وتابع العالم أن “تغير المناخ العالمي سيكون أكثر كارثية”.

ستطلق الحرب النووية 150 مليون طن متري من السخام في الغلاف الجوي العلوي، وبذلك يصل متوسط ​​درجة الحرارة العالمية إلى ثماني درجات تحت الصفر. في المناطق الداخلية من أمريكا الشمالية وأوراسيا، ينبغي توقع صقيع 50 درجة تحت الصفر وهو مستوى لم نشهده منذ العصر الجليدي. نتيجة لذلك، سيموت معظم البشر من الجوع، حيث سينخفض ​​إنتاج الغذاء بشكل كارثي.

وقال هيلفاند: “حتى الصراع العسكري المحدود الذي يشمل 250 رأساً حربياً فقط بقدرة 100 كيلو طن يمكن أن يخفض متوسط ​​درجة الحرارة العالمية بمقدار 10 درجات، وسيكون هذا كافياً لإثارة مجاعة غير مسبوقة”.

وأكد الحائز على جائزة نوبل أن ذلك سيؤدي إلى نهاية الحضارة الحديثة.

ووصف الأسلحة النووية بأنها تهديد لبقاء البشرية ودعا إلى إنهاء “لعبة تبادل إطلاق النار”. وأشار هيلفاند إلى ضرورة حل الأزمة الحالية من خلال الدبلوماسية بدلاً من الاعتماد على الحظ.

في الأشهر الأخيرة، تزايدت تغطية وسائل الإعلام الغربية حول استعدادات موسكو لـ “غزو” أوكرانيا. في روسيا، تم دحض مثل هذه المزاعم أكثر من مرة.