إعلاميّة لبنانية تتعرّض للتهديد بالقتل – فيديو

المستقلة /- نشرت الإعلاميّة والمراسلة الحربية اللبنانية غدي فرنسيس عبر موقعها على تويتر فيديو تشرح فيه ما تمرّ به من ضغطٍ نفسيٍّ وتهديدٍ من قبل شخصٍ غير سويّ يتعمّد أن يضايقها ويلاحقها طيلة الوقت، ويقصد بيتها ليلاً ليطرق بابها بهستيريّة.

حيث ذكرت أنّ هذا الشخص تواصل معها عبر تويتر أكثر من مرّةٍ. وقد أعلنت فرنسيس عن أنّها قدّمت شكوى للجيش اللبنانيّ لمتابعة هذا الموضوع. واعتبرت أنّ الفيديو الذي نشرته على تويتر بمثابة إخبار، حيث استحصل على الكثير من التّفاعل من قبل روّاد تطبيق التويتر والناشطين.