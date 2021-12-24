إعلامية تونسية لتمثيل الواجهة الإعلانية للموضة العربية 2022

المستقلة/- اختارت اللجنة العليا لمهرجان عاصمة الموضة العربية الذي سيقام في تونس للمرة الاولى في تاريخه الإعلامية سهام بن عبد الله لتكون الوجه الإعلاني و الإعلامي”لتظاهرة تونس عاصمة الموضة العربية  2022.

وتم اختيار الاعلامية التونسية من بين 20 اعلامية لهذا الحدث الفني الكبيرالذي سينظم من قبل مصر وبمشاركة عدد كبير من الدول العربية .

وعبرت بن عبدالله  عن سعادتها لاختيارها الوجه الاعلاني والاعلامي لهذا الحدث الفني، قائلة “اشعر بالفخر برغم من مسيرتي المتواضعة في عالم الاعلام الا اني اسير بالمسار الصحيح لاسيما واني سأمثل بلدي تونس”.

وأشارت الى ان إقامة هذا المهرجان من شأنه ان يعكس صورة إيجابية لتونس التي اعتادت ان تحتضن الثقافات والفنون، لمواكبة الموضة والجمال في العالم العربي والاجنبي .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

5 عوامل لا غنى عنها لصحة أفضل فوق 40 عاما

اخر الاخبار

عفو خاص عن رئيسة كوريا الجنوبية السابقة لتعزيز الوحدة الوطنية

اخبار العراق

ضابط مرور يمنع كادر قناة الرشيد من تغطية ظاهرة التجاوز على الارصفة في بابل

اخر الاخبار

تامر حسني يشعل أجواء حفل “إكسبو 2020 دبي”

اخبار العراق

توقيع عقد استثماري لبناء  (2060) وحدة سكنية  متكاملة في ميسان

اخر الاخبار

تطبيق خطير جدا على هواتف أندرويد ينبغي حذفه حالا

اخر الاخبار

بطل الحب الأعمى يتورط بقضية قد تنهي مسيرته الفنية

اخر الاخبار

بطل الحب الأعمى يتورط بقضية قد تنهي مسيرته الفنية

اخر الاخبار

شاهد أول رسالة نصية قصيرة في التاريخ وما مصيرها

اخر الاخبار

شاهد أول ملكة جمال محجبة في العالم

اخر الاخبار

توقعات صادمة ومرعبة للعالم في العام 2022

اخر الاخبار

هذه المدينة تسجل درجة حرارة 43 تحت الصفر

اخر الاخبار

شاهد صورة متحور أوميكرون عن قرب

اخر الاخبار

أطعمة غير متوقعة تسبب الانتفاخ عليك تجنبها

اخر الاخبار

حظر احتفالات العام الجديد في هذه الدولة

اخر الاخبار

الخارجية الأمريكية: تدفق الأسلحة الإيرانية يطيل أمد الحرب في اليمن

اخر الاخبار

الليرة التركية ترتفع بنسبة 44% أمام الدولار