إعلامية تونسية لتمثيل الواجهة الإعلانية للموضة العربية 2022

المستقلة/- اختارت اللجنة العليا لمهرجان عاصمة الموضة العربية الذي سيقام في تونس للمرة الاولى في تاريخه الإعلامية سهام بن عبد الله لتكون الوجه الإعلاني و الإعلامي”لتظاهرة تونس عاصمة الموضة العربية 2022.

وتم اختيار الاعلامية التونسية من بين 20 اعلامية لهذا الحدث الفني الكبيرالذي سينظم من قبل مصر وبمشاركة عدد كبير من الدول العربية .

وعبرت بن عبدالله عن سعادتها لاختيارها الوجه الاعلاني والاعلامي لهذا الحدث الفني، قائلة “اشعر بالفخر برغم من مسيرتي المتواضعة في عالم الاعلام الا اني اسير بالمسار الصحيح لاسيما واني سأمثل بلدي تونس”.

وأشارت الى ان إقامة هذا المهرجان من شأنه ان يعكس صورة إيجابية لتونس التي اعتادت ان تحتضن الثقافات والفنون، لمواكبة الموضة والجمال في العالم العربي والاجنبي .