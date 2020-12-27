إعفاء الناجحين في الدور التكميلي 2019 – 2020 من أجور الدراسة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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المستقلة  / – قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، إعفاء الناجحين في الدور التكميلي للسنة 2020/2019 من الأجور الدراسية.

وقالت دائرة العلاقات والإعلام بالوزارة في بيان مقتضب تلقت المستقلة نسخة منه، إن “هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت إعفاء الطلبة الناجحين في المحاولة الثانية من الدور التكميلي للسنة الدراسية 2020/2019 من الأجور الدراسية في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية في الدراستين الصباحية والمسائية”.

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